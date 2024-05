VIDEO EXCLUSIV Iftime, "intepaturi" catre Gigi Becali: "Ne induce in eroare"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 17 mai 2024, 16:08 / Actualizat vineri, 17 mai 2024 16:29Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botosani, l-a felicitat pe Gigi Becali, omologul sau de la FCSB, pentru castigarea campionatului, insa l-a si "intepat" in acelasi timp.FC Botosani si CS Mioveni se infrunta de la ora 20:00 in mansa tur a primului baraj de promovare/mentinere in Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Prima Sport 1 si Digi Sport 1.Valeriu Iftime ... citește toată știrea