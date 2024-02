VIDEO / EXCLUSIV Indemn urgent pentru Craiova lui Petev: "E imperativ necesar! Vorbim despre o perioada neagra"

Articol de Alexandru Barbu, Daniel Grigore - Publicat luni, 19 februarie 2024, 13:10 / Actualizat luni, 19 februarie 2024 13:11In direct la GSP Live, Pavel Badea, directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a analizat remiza inregistrata de olteni, ieri, pe terenul lui FC Botosani (2-2), din runda cu numarul 26 a Superligii."Au fost reprize diametral opuse. In prima parte, echipa noastra a jucat ezitant, s-a intrecut in greseli individuale si colective pe faza defensiva, dar in ... citește toată știrea