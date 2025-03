VIDEO EXCLUSIV Intrebat cine e urmasul lui, Adrian Ilie a rostit 5 nume de jucatori romani: "Dar nu au calitatile mele"

Articol de Alexandru Barbu, Razvan Stamatiu - Publicat marti, 11 martie 2025, 17:16 / Actualizat marti, 11 martie 2025 17:20Invitat la editia #11 a podcastului GSP "2 la 1", Adrian Ilie a luat si intrebari de la cititorii Gazetei Sporturilor: "Cred ca azi as fi valorat intre 40 si 60 de milioane de euro".Adi Ilie a mai povestit in cadrul rubricii "Fanii intreaba" cum Gica Popescu i l-a recomandat Barcelonei, inainte ca atacantul sa ajunga la Valencia: "Dupa un an, l-au sunat pe Popescu din ... citește toată știrea