VIDEO EXCLUSIV Ion Esiriac, despre David Popovici si o amintire tare: "Cine-mi vine la cafea intr-o dimineata? Michel Platini! *Ce faci, ma, aici? Du-te dracu' la fotbal!*"

Articol de Remus Dinu, Iosif Popescu (video) - Publicat duminica, 14 august 2022, 13:51 / Actualizat duminica, 14 august 2022 13:57David Popovici (17 ani) uimeste din nou lumea inotului, fiind medaliat cu aur la CE de de la Roma, la 100 de metri liber.Ion Esiriac considera ca presedintele Federatiei de Natatie, Camelia Potec, are un merit in rezultatele sportivului de la CS Dinamo.Ion Esiriac a laudat, in interviul acordat Gazetei Sporturilor zilele trecute, strategia Cameliei Potec, ... citeste toata stirea