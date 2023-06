Articol de Costin Stucan, Alexandru Barbu - Publicat marti, 27 iunie 2023, 09:00Fostul partener al lui Gino Iorgulescu si al lui Cosmin Olaroiu in celebrul lant de restaurante Trattoria Il Calcio, nelipsit din anturajul Stelei in anii '90, afaceristul Valentin Salagean a povestit la GSP Live o intamplare cu celebrul Ronaldinho, din octombrie 2002.In urma cu 20 de ani, Ronaldinho a ajuns in Bucuresti si i-ar fi cerut lui Salagean sa viziteze capitala Romaniei "ca un om normal".GSP LIVEL-a ... citeste toata stirea