Articol de GSP - Publicat joi, 05 octombrie 2023, 09:35 / Actualizat joi, 05 octombrie 2023 09:41Invitat la "Prietenii lui Ovidiu", Florentin Petre (47 de ani) a vorbit despre plecarea de la Dinamo, produsa in vara lui 2006.Capitan al lui Dinamo in acel moment, Florentin Petre a plecat la CSKA Mioveni, dar a dezvaluit ca a fost la un pas de a semna cu rivala "cainilor", Rpaid.VIDEO Florentin Petre, dezvaluire facuta in studioul GSP: "Pentru o noapte am fost jucatorul Rapidului! Apoi am ... citeste toata stirea