Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat marti, 06 februarie 2024, 13:22 / Actualizat marti, 06 februarie 2024 13:55Actionarul minoritar al celor de la Farul, Ciprian Marica, a intrat in direct la GSP Live si a criticat dur sistemul VAR din Superliga, pornind de la ce s-a intamplat in meciul FCSB - Farul 1-1.Horatiu Fesnic si brigada lui au avut doua momente complicate in duelul FCSB - Farul: golul anulat al lui Louis Munteanu pentru un ofsaid, dupa o analiza de 7 minute, si ... citeste toata stirea