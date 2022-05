VIDEO / EXCLUSIV Mario Bratu, eroul promovarii Petrolului: "Cea mai frumoasa zi din viata mea!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 09 mai 2022, 21:36 / Actualizat luni, 09 mai 2022 21:55Mario Bratu (19 ani) a marcat golurile Petrolului in meciul promovarii, victoria 2-0 impotriva Concordiei Chiajna.Petrolul revine in Liga 1 dupa o pauza de 6 ani. Promovarea a fost adusa de un pusti crescut in academia clubului. Mario Bratu a inscris doua goluri superbe, cu suturi din afara careului de 16 metri.CSA SteauaExploziv! Sefii Stelei au fost la FRF si spun ca vor juca barajul ... citeste toata stirea