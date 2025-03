VIDEO EXCLUSIV "Mi-a impus ce jucatori sa bag in echipa" * Dorinel Munteanu, EXPLOZIV: "M-a acuzat de blat si l-am dat in judecata"

Articol de Alexandru Barbu, Razvan Stamatiu - Publicat duminica, 23 martie 2025, 10:14 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 10:15Dorinel Munteanu, 56 de ani, a vorbit, in cadrul podcastului GSP "2 la 1", despre relatiile tensionate cu patronii cu care a lucrat in Romania: "Paszkany mi-a cerut sa bag niste jucatori din Portugalia, Porumboiu m-a acuzat ca am trantit un meci cu Steaua"."Eu nu am fost genul de antrenor maleabil, care sa spuna *da*. Am avut foarte mult de pierdut din aceasta ... citește toată știrea