VIDEO / EXCLUSIV "Mi-a luat 11 zile sa-l conving" * Cum a rezolvat Rapid un transfer-cheie al iernii

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat joi, 14 martie 2024, 14:31 / Actualizat joi, 14 martie 2024 16:08Daniel Sandu, seful departamentului de scouting de la Rapid, a fost prezent, azi, in studioul GSP Live si a dezvaluit dificultatile prin care a trecut pentru a-l convinge pe atacantul Borisav Burmaz sa vina in Giulesti.Burmaz, 22 de ani, a fost transferat de Rapid in aceasta iarna, de la Vozdovac, Serbia, in schimbul a 400.000 de euro, si a avut un impact imediat in ... citește toată știrea