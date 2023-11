Articol de Catalin Stroia - Publicat vineri, 17 noiembrie 2023, 09:00Mihai Pintilii (39 de ani) explica pentru GSP.ro ce mentalitate trebuie sa aiba "tricolorii" pentru a aborda "dubla" cu Israel si Elvetia decisiva pentru calificarea la EURO 2024.Fostul international are incredere in "tricolori" si considera ca persoanele din exterior ar trebui sa-i sustina mai mult pe jucatori in aceasta perioada.Israel - RomaniaAndrei Ratiu l-a anihilat pe Vinicius si acum i-a facut o descriere: "Doua ... citeste toata stirea