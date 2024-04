VIDEO / EXCLUSIV Mircea Lucescu a intrat la GSP Live si l-a "taxat" pe Kopic: "Nu inteleg!"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 11:50 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 12:16Mircea Lucescu (78 de ani) a intervenit marti la GSP Live si a analizat remiza inregistrata de Dinamo in fata celor de la Petrolul, scor 1-1. Tehnicianul a explicat unde au gresit dinamovistii."Il Luce" a fost prezent pe "Arcul de Triumf" si a mentionat faptul ca penalty-ul dictat de Horatiu Fesnic in ultimele minute a fost acordat eronat. Chiar si in acest caz, Lucescu nu a inteles de ce ... citește toată știrea