VIDEO EXCLUSIV Noi detalii din comedia "Stelian Ogica, in probe la FC National" * Cum l-a facut Lutu sa plece acasa: "*L-a omorat*, l-a tavalit!"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 februarie 2022, 11:13 / Actualizat marti, 08 februarie 2022 12:12Dan Potocianu (47 de ani), fost fundas la FC National, pentru care a jucat in 158 de meciuri si a inscris 7 goluri, a fost invitatul de astazi al lui Costin Stucan la GSP LIVE.Printre povestile spuse in aceasta dimineata de Potocianu, fost stoper cu o selectie in "nationala" Romaniei, in 1997, a fost si cea care i-a avut drept protagonisti pe Ionut Lutu si Stelian Ogica (53 de ani).Ogica ... citeste toata stirea