VIDEO EXCLUSIV Pancu, la podcastul GSP "2 la 1", in PREMIERA despre iesirea violenta din meciul cu Elvetia: "Am baut ceva inainte... Nu mai iau niciodata!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 25 noiembrie 2024, 01:21 / Actualizat luni, 25 noiembrie 2024 01:26Invitat la podcastul GSP "2 la 1", Daniel Pancu, 47 de ani, n-a ocolit incidentul din timpul meciului cu Elvetia, 3-1, partida in urma careia "tricolorii" s-au calificat la Euro 2025 a(Trade Mark)Atunci, selectionerul Romaniei U21 a intrat pe teren si a protestat vehement in fata arbitrului, fiind eliminat a(Trade Mark)"Inainte de meci am baut un energizant pentru fotbalisti. Nu ... citește toată știrea