VIDEO / EXCLUSIV Portretul primului transfer al verii la Dinamo: "Tehnica in regim de viteza, fizic fragil"

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat joi, 13 iunie 2024, 14:51 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 14:54Gabriel Glavan, fostul director sportiv al celor de la Dinamo, a fost prezent, azi, in studioul GSP Live si a creionat portretul primului jucator adus de "caini" in aceasta vara, extrema stanga Adrian Caragea.Caragea, 18 ani, vine de la echipa U19 a celor de la Sassuolo, cu care a iesit campion in Primavera. In sezonul recent incheiat, Adrian a reusit 5 goluri si doua