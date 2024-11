VIDEO / EXCLUSIV Portughezul celebru din fotbalul romanesc, de 15 ani la noi in tara: "Ma enerveaza ca nu rezolvati aceste probleme. Ati putea face o gramada de bani"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 17 ianuarie 2024, 15:00 / Actualizat miercuri, 17 ianuarie 2024 15:11Geraldo Alves, 43 de ani, a fost invitat la GSP Live si a explicat cum a ajuns sa se stabileasca in Romania a(Trade Mark)De 15 ani la noi in tara, portughezul e casatorit cu o romanca, are o fetita, a dezvoltat o afacere in imobiliare si afirma: "Cum sa nu ma indragostesc de o astfel de tara? Ma enerveaza insa ca nu v-ati dezvoltat asa cum ar fi trebuit" a(Trade Mark)In ... citește toată știrea