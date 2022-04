VIDEO / EXCLUSIV Porumboiu, pont pentru Becali * Cum poate ajunge FCSB pe Ghencea: "Sa vedem daca mai refuza CSA"

Articol de GSP - Publicat marti, 26 aprilie 2022, 10:23 / Actualizat marti, 26 aprilie 2022 10:58Adrian Porumboiu (71 de ani), fost mare arbitru international, a vorbit in aceasta dimineata la GSP Live si despre demersul celor de la FCSB de a evolua pe Ghencea in ultima etapa a play-off-ului, cand ar putea fi un meci cu titlul pe masa cu CFR Cluj.Porumboiu ii ofera un pont lui Gigi Becali: sa vireze chiria in contul MApN inainte de a primi un raspuns oficial.FARULPrima mutare a lui Hagi ... citeste toata stirea