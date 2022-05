VIDEO EXCLUSIV Povestea incredibila a unui caz de dopaj in Divizia A: "Am luat urina de la colegul si am adaugat apa, cu acordul agentilor antidoping. Am spus adevarul si am luat 6 luni"

Articol de GSP - Publicat luni, 02 mai 2022, 13:16 / Actualizat luni, 02 mai 2022 13:27Adrian Senin (42 de ani) a fost invitat la GSP LIVE in aceasta dimineata si a vorbit despre scandalul de dopaj in care a fost implicat.Fostul fundas stanga al celor de la Farul, club pentru care a evoluat intre 2001 si 2007, a fost suspendat in 2004, dupa un meci intre Sportul si Farul.Senin si Iulian Apostol au primit cate 6 luni de suspendare, in timp ce Mihai Baicu a luat 3 luni. In urina lor au fost ... citeste toata stirea