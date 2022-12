VIDEO / EXCLUSIV Prepelita, despre momentul in care i s-a facut rau in timpul meciului cu FCSB: "Am simtit o durere in ceafa si mi s-a incetosat privirea"

Articol de GSP - Publicat joi, 08 decembrie 2022, 15:10 / Actualizat joi, 08 decembrie 2022 15:10In ziua in care a implinit 37 de ani, Andrei Prepelita a fost invitat la GSP Live. Fostul antrenor de la FC Arges a rememorat momentul de la inceputul lunii octombrie, cand i s-a facut rau in timpul partidei cu FCSB (2-3).In minutul 27 al acelei partide, Prepelita a avut un puseu de tensiune si n-a mai fost lasat de medici sa revina pe banca.VIDEO. Andrei Prepelita: "Mi s-a facut rau, am tipat, ... citeste toata stirea