VIDEO EXCLUSIV Previziune sumbra pentru Dinamo: "Nu va termina sezonul. E un mort umblator. Si Guardiola ar retrograda in *C* cu acest lot"

Articol de GSP - Publicat sambata, 02 iulie 2022, 08:40 / Actualizat sambata, 02 iulie 2022 09:07In direct la GSP LIVE, Remus Raureanu, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a comentat situatia critica in care se afla Dinamo.Ajunsa pentru prima data in istorie in Liga 2, Dinamo se confrunta cu mari probleme: are datorii imense, nu are administrator special, nu are antrenor, iar multi dintre jucatori vor sa plece.VIDEO Remus Raureanu nu are incredere in viitorul lui Dinamo: "Nu au cum sa ... citeste toata stirea