VIDEO EXCLUSIV Rapid s-a intors din Dubai fara Boupendza si Pascanu * Adrian Iencsi: "Total neprofesionist"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 17 ianuarie 2025, 12:28 / Actualizat vineri, 17 ianuarie 2025 13:01Invitat, azi, la GSP Live, Adrian Iencsi, fost jucator si antrenor la Rapid, a comentat situatia delicata a giulestenilor, care s-au intors din Dubai fara doi jucatori: Alexandru Pascanu si Aaron Boupendza.Spre deosebire de Pascanu, care ar fi ratacit pasaportul in aeroport si care urmeaza sa ajunga azi in tara, gabonezul ar fi decis de buna voie sa nu revina in Romania, fortand ... citește toată știrea