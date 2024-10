VIDEO / EXCLUSIV Rapidistul ofertat de Benfica: "Daca locuiam in Lisabona, ar fi fost top!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 29 octombrie 2024, 13:28 / Actualizat marti, 29 octombrie 2024 13:28Geraldo Alves, 43 de ani, acum antrenor la Rapid U15, a dezvaluit la GSP Live ca Benfica i-a propus un post de antrenor in academie in urma cu un an. Pentru ca era vorba despre o perioada de proba la inceput, fostul stoper de la FCSB, Petrolul sau Astra a refuzat.Alves e stabilit in Romania si lucreaza din toamna trecuta in academia celor de la Rapid. Posesor de licenta B, ... citește toată știrea