VIDEO / EXCLUSIV Raul Rusescu a ales echipa sezonului din SuperLiga * Doua MARI SURPRIZE si o absenta uriasa: "Imi pare rau pentru el, dar..."

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat vineri, 03 mai 2024, 13:29 / Actualizat vineri, 03 mai 2024 13:29Raul Rusescu (35 de ani), triplu campion al Romaniei, a alcatuit, in direct la GSP Live, cea mai buna echipa a sezonului in opinia lui a(Trade Mark)In "11-le" ideal selectat de expertul GSP Live si-au facut aparitia si doua surprize: Alexandru Chipciu, pe postul de fundas stanga, si Stefan Baiaram, extrema Universitatii Craiova, in banda dreapta a ataculuiRusescu a ales nu ... citește toată știrea