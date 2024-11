VIDEO EXCLUSIV Raul Rusescu, avertisment frontal cu cateva ore inainte de Romania - Kosovo: "Ar fi culmea prostiei! Ne-ar costa scump"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 15 noiembrie 2024, 14:08 / Actualizat vineri, 15 noiembrie 2024 14:15Raul Rusescu, 36 de ani, nu concepe ca Romania sa aiba de suferit in meciul cu Kosovo din cauza spectatorilor.Romania primeste azi vizita nationalei din Kosovo, de la 21:45, pe Arena Nationala, in penultimul meci din grupa C2 a Ligii Natiunilor. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro si transmisa la TV de Antena 1La precedentul meci de la Bucuresti contra celor din Kosovo, ... citește toată știrea