VIDEO / EXCLUSIV Raul Rusescu, declaratia zilei: "Pentru nebunul ala de patron... Sunt subiectiv acum"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 29 martie 2024, 14:35 / Actualizat vineri, 29 martie 2024 15:47In editia de vineri a emisiunii GSP Live, Raul Rusescu si-a exprimat dorinta ca FCU Craiova sa nu retrogradeze.Pe locul 13 in play-out, pozitie de baraj, FCU Craiova are 8 esecuri in 2024. Pentru olteni urmeaza acum partida cu Otelul Galati de pe teren propriu, duminica, de la 14:00, contand pentru runda #2 din play-out.FCSBAtacantul pe care Raul Rusescu il vrea la FCSB: "Maine ... citește toată știrea