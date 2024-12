VIDEO EXCLUSIV Raul Rusescu i-a gasit atacant lui Gigi Becali: "E momentul sa fie transferat. Ar da 15-20 de goluri pe sezon"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 15 decembrie 2024, 12:28 / Actualizat duminica, 15 decembrie 2024 12:28Raul Rusescu, fostul golgheter al celor de la FCSB, ii propune un atacant lui Gigi Becali: Vladislav Blanuta, varful imprumutat de FCU Craiova la U Cluj.Becali l-a criticat pe Daniel Popa si a spus ca e in cautarea unei alternative pentru Birligea. "Normal ca m-am gandit la Alibec, eu il iau oricand daca pot. Vreau sa joc in Europa cu Birligea in stanga, cu Alibec in centru ... citește toată știrea