VIDEO EXCLUSIV Raul Rusescu, taios: "Radoi are echipa de locul 4, nu de titlu! Iar daca nu intra in play-off, va pleca 100%"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 13:53 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 13:56Raul Rusescu nu crede ca Universitatea Craiova se poate lupta la titlu, nici dupa venirea lui Mirel Radoi. "Iar daca n-ar intra in play-off, Radoi va pleca, 100%", afirma triplul campion al Romaniei.Cu 7 etape ramase de disputat din sezonul regular, Craiova l-a demis pe Galca si l-a reinstalat A1 pe Radoi. Oltenii sunt pe locul 5 in clasament si calificati in sferturile de ... citește toată știrea