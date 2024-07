VIDEO / EXCLUSIV Razvan Onea, detalii despre starea sa dupa accidentarea in amicalul cu Buzau: "Este frustrant!" + "Neil Lennon este diferit!"

Articol de Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat marti, 09 iulie 2024, 13:35 / Actualizat marti, 09 iulie 2024 14:02Razvan Onea (26 de ani) s-a accidentat in amicalul Rapidului impotriva Gloriei Buzau, scor 4-1. Fundasul a suferit o leziune musculara si nu va juca in primele 6-7 etape din Superliga.Jucatorul Rapidului a oferit un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor in care a povestit cum decurge recuperarea, cum vede lupta la campionat in noul sezon competitional ... citește toată știrea