VIDEO EXCLUSIV Rusescu are solutia pentru Mihai Rotaru: "Transfera-l si te bati la titlu!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 26 noiembrie 2024, 14:37 / Actualizat marti, 26 noiembrie 2024 14:54Raul Rusescu (36 de ani), triplu campion al Romaniei, considera in continuare ca Universitatea Craiova nu are un varf de titlu si le propune oltenilor un atacant din Liga 1: Mamadou Thiam (29) de la U Cluj.CSU Craiova s-a impus cu 2-1 la Arad, contra celor de la UTA, si s-a apropiat la doua lungimi de liderul U Cluj. In repriza secunda, la 1-0 pentru UTA, Galca a trecut la un ... citește toată știrea