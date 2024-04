VIDEO / EXCLUSIV Rusescu ii spulbera visul lui Becali: "E imposibil sa-l aduca la FCSB!"

Articol de Alexandru Barbu, Alexandru Mone - Publicat marti, 09 aprilie 2024, 13:29 / Actualizat marti, 09 aprilie 2024 13:29Raul Rusescu e de parere ca dorinta lui Gigi Becali de a-l transfera pe Alexandru Mitrita la FCSB are sanse nule de reusita.Gigi Becali a pronuntat numele lui Mitrita cand a vorbit despre campania de achizitii din vara. Vedeta Universitatii Craiova mai are contract cu oltenii pana in iunie 2026.FCSBAlibec sau Louis Munteanu? * Rusescu, in rolul lui Becali: pe cine ... citește toată știrea