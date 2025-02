VIDEO EXCLUSIV Rusescu, vehement: "Daca vrei sa faci ceva in viata asta, nu dai penalty aici!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 14:32 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 14:32In direct la GSP Live, Raul Rusescu a analizat faza penalty-ului in urma caruia Dinamo a invins-o pe Otelul, 1-0, in runda #25 din SuperLiga. "Daca esti arbitru cu personalitate si vrei sa faci ceva in viata asta, nu dai penalty aici!", a concluzionat triplul campion al Romaniei.La ultima faza a meciului dintre Dinamo si Otelul, arbitrul Moroita a dictat un "11 metri" ... citește toată știrea