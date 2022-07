VIDEO EXCLUSIV Sabotat din interior? Fostul sef al Centrului de Copii si Juniori de la Rapid povesteste o discutie care l-a socat

Articol de GSP - Publicat luni, 04 iulie 2022, 12:16 / Actualizat luni, 04 iulie 2022 12:42Gabi Raduta, cel care in ultimul an a fost manager al Centrului de Copii si Juniori de la Rapid, a vorbit la GSP LIVE despre viitorul sau la clubul alb-visiniu.Adus la club in august 2021, lui Raduta i-a expirat contractul. Acesta spune ca va discuta cu Dan Sucu despre o posibila continuare si dezvaluie o discutie pe care a avut-o cu Vasile Maftei, director tehnic al Centrului de Copii si Juniori de ... citeste toata stirea