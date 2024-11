VIDEO EXCLUSIV "Se pun antrenori pe pile in Romania, 100%!" * Un tehnician face dezvaluiri tari: "Cineva m-a intrebat daca am licenta PCR, *Pile-Cunostinte-Relatii*. Eu am doar licenta PRO"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 14 noiembrie 2024, 15:46 / Actualizat joi, 14 noiembrie 2024 16:06Invitat, azi, la GSP Live, Gabriel Manu (42 de ani), fost antrenor principal la Metaloglobus si CS Tunari, a vorbit despre motivele pentru care de un an si jumatate sta pe bara, nu isi gaseste echipa: "Cineva m-a intrebat daca am licenta PCR. Eu am raspuns ca am licenta PRO, dar el se referea la *Pile-Cunostinte-Relatii*".Fiul fostului portar Ion Manu a antrenat in sezonul 2020-2021 ... citește toată știrea