VIDEO / EXCLUSIV Sedinta de URGENEsA la CFR Cluj * Nelu Varga a intrat in vestiar: "Ne strangem mana frumos si gata!"

Articol de Sergiu Alexandru, Alexandru Barbu - Publicat luni, 30 septembrie 2024, 12:23 / Actualizat luni, 30 septembrie 2024 12:58Infrangerea suferita sambata de CFR Cluj, 1-3 cu UTA in runda #11 a SuperLigii, l-a determinat pe Nelu Varga sa tina, azi, o sedinta in vestiar. Mesajul transmis de Varga echipei a fost dezvaluit in aceasta dimineata, la GSP Live, de catre presedintele clubului, Cristi Balaj: "Dan Petrescu nu pleaca. Cine nu respecta indicatiile lui ne va parasi!".Eliminata din ... citește toată știrea