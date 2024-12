VIDEO EXCLUSIV Sumudica l-a lasat masca pe Rusescu: "Daca eram in locul lui Sucu, innebuneam!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 17 decembrie 2024, 16:59 / Actualizat marti, 17 decembrie 2024 17:00Raul Rusescu taxeaza declaratia facuta de Marius Sumudica, antrenorul celor de la Rapid: "Daca ajungem in play-off, eu il arbitrez!"."Nu a spus domnul Becali ca suntem slabi? Sper sa ajungem in play-off. Daca ajungem, va spun eu ca arbitrez play-off-ul! Eu, Sumudica, il arbitrez! Nu stiu daca pot sa il castig, eu am promis ca la anul o sa castig titlul", a declarat Sumudica. ... citește toată știrea