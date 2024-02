VIDEO / EXCLUSIV "Sunteti pe nicaieri!" * Daniel Pancu, discurs frontal in vestiarul Romaniei U21

Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 13:45 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 14:12Daniel Pancu (46 de ani), selectionerul Romaniei U21, a analizat la GSP Live situatia "tricolorilor mici" din campania de calificare la Euro 2025.Dupa 5 meciuri jucate, Romania U21 se claseaza pe locul doi in grupa E, avand 10 puncte acumulate din 3 victorii, o remiza si un esec.Nationala mica mai are de jucat in 2024 cu Armenia U21, Muntenegru U21, de doua ori, Finlanda U21 ... citește toată știrea