VIDEO / EXCLUSIV Suspendat 10 etape de club dupa ce si-a lovit coechipierul: "M-a injurat, dar regret reactia mea"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 13 februarie 2023, 12:54 / Actualizat luni, 13 februarie 2023 12:54Invitat la GSP Live in aceasta dimineata, Paul Batin (35 de ani) a rememorat conflictul avut cu Paul Pacurar (31) in perioada in care amandoi evoluau la Pandurii.Era partea a doua a sezonului 2016/17 cand Batin, legitimat ultima data la Metalul Buzau, l-a lovit pe Pacurar in urma unei altercatii. Din cauza iesirii reprobabile, atacantul cu 43 de goluri in Superliga a fost suspendat ... citeste toata stirea