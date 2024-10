VIDEO / EXCLUSIV Tatarusanu, avertisment frontal despre noul transfer de la FCSB: "Cu mine tot asa au gresit"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 17 octombrie 2024, 15:01 / Actualizat joi, 17 octombrie 2024 16:10Ciprian Tatarusanu, 38 de ani, a declarat in podcastul GSP "2 la 1" ca alternarea portarilor titulari "e cea mai mare prostie" a(Trade Mark)FCSB si-a propus sa aiba doi goalkeeperi importanti in lot, pe Stefan Tarnovanu (24) si pe Lukas Zima (30) de la Petrolul.De curand retras din activitate, Tatarusanu isi aduce aminte de prima perioada petrecuta la FCSB. Transferat in 2009 de la ... citește toată știrea