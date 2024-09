VIDEO / EXCLUSIV Triplul campion cu FCSB si-a anuntat retragerea: "Atunci s-a rupt ceva in mine". Acum e antrenor: "Am spus *da* in secunda doi"

Articol de Alexandru Barbu, Romeo Ene - Publicat miercuri, 25 septembrie 2024, 11:55 / Actualizat miercuri, 25 septembrie 2024 13:24Paul Pirvulescu, 36 de ani, s-a retras din cariera de jucator, iar acum e antrenor in Liga 3, la CF Inter Ilfov, fosta Academica Clinceni.Ultima data legitimat la Concordia Chiajna, Pirvulescu a agatat ghetele in cui, dar continua in fotbal. E tehnician la CF Inter Ilfov, in Liga 3. "Sunt OK, putin epuizat, n-am mai trait emotiile astea pana acum, e ceva nou ... citește toată știrea