VIDEO / EXCLUSIV "Tu nu mai esti capitanul echipei de azi!" * Episod antologic din vestiarul FCSB: "Nu mai merg nicaieri, baga-mi-as..."

Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 28 septembrie 2024, 10:29 / Actualizat sambata, 28 septembrie 2024 10:30Invitat la GSP Live, Iasmin Latovlevici (38 de ani) a povestit un episod petrecut in primul mandat al lui Laurentiu Reghecampf (49) la FCSB, cand antrenorul i-a pedepsit pe el si pe Ciprian Tatarusanu (38).In intervalul 2012-2014, Reghecampf a cucerit doua titluri cu FCSB, a calificat echipa in "optimile" Europa League si in grupele Champions League. Latovlevici isi aduce ... citește toată știrea