VIDEO EXCLUSIV Un fost campion din Liga 1 isi povesteste viata din SUA * Cum a ajuns acolo + ce l-a uimit dupa un uragan in Texas

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 martie 2022, 12:30 / Actualizat miercuri, 16 martie 2022 12:35Bogdan Onut, fost campion cu Dinamo, ajuns la 45 de ani, traieste din 2013 in Houston, Texas, iar azi, la GSP LIVE, a povestit cum e viata in SUA.Fostul fundas a vorbit despre cum se traieste un uragan in Texas si cum a ajuns sa plece in Statele Unite.ARBITRIVassaras sfideaza fotbalul romanesc! 3 situatii scandaloase in arbitrajVIDEO Cum a ajuns Onut in SUA: "Am aplicat in joaca""A ... citeste toata stirea