Articol de Costin Stucan - Publicat duminica, 21 mai 2023, 09:31 / Actualizat duminica, 21 mai 2023 09:57Srdjan Luchin (37 de ani) a vorbit la GSP LIVEdespre cariera lui si despre perioada petrecuta la Viitorul, sub comanda lui Gica Hagi.Dublu campion in Liga 1, fostul fundas central a evoluat la Viitorul, actuala Farul, in perioada iulie 2018 - ianuarie 2019, bifand 16 meciuri. Acum, a dezvaluit cum s-a simtit lucrand sub comanda lui Gica Hagi.GSP LIVE"La pauza, din 10 minute, timp de ... citeste toata stirea