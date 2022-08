VIDEO EXCLUSIV Val de acuzatii din Liga 1 la adresa lui Victor Ponta: "Daca ramanea, ma calcau cu tancurile! Nu mai auzeati de mine. Iohannis a fost salvarea mea"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 10 august 2022, 15:50 / Actualizat miercuri, 10 august 2022 16:00In aceasta dimineata, in direct la GSP LIVE, Adrian Mititelu a lansat o serie de acuzatii grave la adresa lui Victor Ponta, fostul premier al Romaniei.Patronul de la FCU Craiova sustine ca Victor Ponta a contribuit la problemele pe care le-a avut in oras, dupa ce formatia lui a fost dezafiliata in 2011 si ca fostul premier i-ar fi cerut primarului Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, sa il ... citeste toata stirea