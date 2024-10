VIDEO / EXCLUSIV Viorel Moldovan, la GSP Live: "Am pierdut un jucator esential pentru derby-ul cu FCSB" * OUT si Sapunaru?

Articol de Alexandru Barbu, Romeo Ene - Publicat marti, 22 octombrie 2024, 12:44 / Actualizat marti, 22 octombrie 2024 13:15In direct la GSP Live, Viorel Moldovan (52 de ani), presedintele Rapidului, a tras concluziile succesului categoric obtinut in fata Farului, scor 5-0, in runda #13 a Superligii a(Trade Mark)Conducatorul giulestenilor a tinut sa-l remarce pe fundasul dreapta Razvan Onea (26).Moldovan a apreciat in special evolutia lui Onea, dar conducatorul Rapidului a vorbit laudativ ... citește toată știrea