VIDEO // EXCLUSIV Visuri si sperante pentru Dinamo! Dennis Politic crede ca ros-albii pot castiga din nou titlul: "S-ar opri Bucurestiul in loc!"

Articol de Andrei Furniga (video), Carmen Dumitru - Publicat miercuri, 25 decembrie 2024, 10:32 / Actualizat miercuri, 25 decembrie 2024 10:32Dennis Politic (24 de ani) a acordat in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor un interviu despre realizarile sale din anul 2024. Atacantul lui Dinamo a vorbit despre viata personala si profesionala si a transmis un mesaj inaintea Sarbatorilor de iarna.Politic a fost unul dintre principalii actori care au reusit sa o tina pe Dinamo in prima liga in ... citește toată știrea