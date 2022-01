VIDEO | Executia incredibila a lui Octavian Popescu de la 20 de metri in meciul cu CFR

Octavian Popescu a deschis scorul in partida cu CFR cu o executie fantastica.Executia incredibila de la 20 de metri in meciul cu CFR FCSB a primit vizita formatiei CFR Cluj in runda cu numarul 22 din Liga I. Mijlocasul FCSB-ului a inceput anul in forta si a marcat un gol superb de la 20 de metri pe Arena Nationala.Fotbalistul a tras de la 20 de metri, lateral dreapta, iar mingea s-a dus direct in vinclu. Portarul CFR-ului a fost surprins si nu a avut nicio ... citeste toata stirea