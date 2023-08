Articol de Catalin Stroia - Publicat luni, 07 august 2023, 00:04 / Actualizat luni, 07 august 2023 09:09Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB, a analizat victoria reusita de echipa sa in fata lui CFR Cluj, scor 1-0, in derby-ul etapei #4 din Superliga. Cipriotul a fost chestionat pe marginea deciziilor tactice cu care a abordat partida impotriva "feroviarilor", in special titularizarea lui Tavi Popescu in avanposturi in locul lui Compagno."Uitati, nu-mi place sa spun ca unii ... citeste toata stirea