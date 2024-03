VIDEO Fanii echipei nationale vor putea viziona in cinematografe povestea calificarii la EURO 2024 * Detaliile filmului unei generatii

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 08 martie 2024, 12:38 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 13:24Calificarea Romaniei la Campionatul European din Germania, dupa o pauza de 8 ani de la prezenta la ultimul turneu final (EURO 2016), a dat nastere unui "film-eveniment". Romanii vor putea urmari in cinematografele din toata tara, incepand cu 17 mai, povestea calificarii elevilor lui Edward Iordanescu la EURO 2024.Intitulata "In inima Nationalei - Din vestiar pana in Germania", ... citește toată știrea