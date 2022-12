VIDEO Farul a oficializat primul transfer al iernii: "Nu vreau sa-l dezamagesc pe domnul Hagi"

Articol de GSP - Publicat vineri, 30 decembrie 2022, 11:03 / Actualizat vineri, 30 decembrie 2022 11:20Farul a oficializat vineri dimineata transferul lui Mateus Barbosa Santos, fotbalist care a evoluat ultima oara in tricoul lui FC Botosani. Acesta a oferit primele declaratii in calitate de jucator al "marinarilor".Mateus Barbosa Santos este un mijlocas brazilian de banda, in varsta de 23 de ani, care a ajuns la Botosani in vara lui 2021, de la Sao Bento. A jucat 40 de meciuri pentru ... citeste toata stirea