Articol de Andrei Petrescu - Publicat luni, 24 aprilie 2023 22:33 / Actualizat luni, 24 aprilie 2023 22:44FC Voluntari si Petrolul au remizat, 2-2, in meciul care a inchis etapa #5 a play-out-ului Ligii 1.Rezultatele si programul etapei 5 din play-outAflata intr-o forma foarte buna, cu 8 meciuri consecutive fara infrangere, FC Voluntari a inceput in forta si meciul cu Petrolul. Golul care a deschis scorul a venit in minutul 35, cand Vadim Rata a aruncat mingea in careu, Matricardi s-a ... citeste toata stirea